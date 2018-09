VIDEO: Un tsunami azota Indonesia tras un fuerte terremoto de 7.5

Un tsunami se produjo luego de un terremoto de 7.5 activara alertas en en la isla de Célebes, seguido de numerosas réplicas.

El tsunami, con olas de hasta dos metros, ha azotado la región de Palu, pero según las autoridades locales las aguas ya han retrocedido.

El epicentro se ha situado a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palu y a 10 kilómetros de profundidad, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Unas horas antes del sismo, se registró otro movimiento que alcanzó una magnitud de 6.1 grados, el cual provocó la muerte de una persona, dejó a al menos 10 lesionados y el derrumbe de varios edificios.

Datos oficiales de afectaciones del tsunami no han reportado hasta el momento. Información en desarrollo…

https://twitter.com/wjjeje/status/1045661505251827712

A photo from Google Maps (left), appears to show the same mosque from the video (right).

The left photo was taken from Palu Grand Mall in Central Sulawesi. Link: https://t.co/ieWcL07gET pic.twitter.com/uxxsRqD29j

— Herman Saksono (@hermansaksono) September 28, 2018