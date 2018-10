Encuentran un cadáver envuelto en sábanas en carretera de Oro, Soyapango

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron en las últimas horas el hallazgo de un cadáver en el departamento de San Salvador.

A altas horas de la noche, el cuerpo sin vida de una persona fue encontrado a orillas de la carretera de Oro, a la altura del kilómetro 4, por el sector del puente de la colonia San José del municipio de Soyapango.

De acuerdo al reporte, el cadáver fue encontrado semidesnudo envuelto en una sábana blanca, con diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo y con las manos amarradas. Sin embargo, autoridades no revelaron la causa exacta de la muerte.

La víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba documentos de identidad y las condiciones de la escena no permitían que se conociera mayores detalles del crimen.

Las autoridades presumen que la zona fue utilizada para abandonar el cadáver y que la víctima fue fue asesinada en un lugar diferentes. El hecho aún continúa en investigación rigurosa.