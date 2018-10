Joven es asesinado a balazos en el sector de “La Periquera”, Apopa

Una persona fue asesinada anoche en el municipio de Apopa, al norte del departamento de San Salvador, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el reporte del ministerio público, el crimen ocurrió en el sector conocido como “La Periquera”, en las cercanías de un reconocido restaurante de la zona.

Ahí las autoridades procedieron al reconocimiento del cadáver de un hombre de entre 18 a 20 años de edad, aproximadamente.

Según precisaron las autoridades, la víctima -quien no pudo ser identificado- presentaba múltiples lesiones provocadas por arma de fuego.

Hasta el cierre de esta nota las autoridades no brindaron un posible móvil del hecho, no obstante, manifestaron que no se descarta que el crimen esté relacionado al accionar de grupos terroristas.

