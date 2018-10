Fiscal General abre investigación por sospechosa solicitud de difusión ROJA contra Mauricio Funes

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se pronunció hoy sobre el procedimiento que se lleva a cabo contra el expresidente de la República, Mauricio Funes.

Douglas Meléndez confirmó que ha abierto una investigación para determinar porqué INTERPOL El Salvador envió poca información a la sede en Francia en la solicitud de difusión roja y conocer si se hizo o no para favorecer a Mauricio Funes.

Melendez asegura que lo que hizo la INTERPOL fue enviar una información escueta sobre el caso que se lleva en contra de Mauricio Funes, para conseguir la Orden de captura y la difusión roja en su contra. Acción que no sirve para conseguir una orden como esa, según explicó, ya que la información no es detallada y no revela el alto grado de peligrosidad de la persona o el nivel de requerimiento por los delitos que se le imputan.

El fiscal general dijo además que la investigación que han abierto al respecto es con el fin de determinar por qué la INTERPOL envió una información tan escueta, cuando el caso que se está tratando es grave y urgente.

“Vamos a tratar de determinar si eso se hizo para favorecer a esta persona (Mauricio Funes)”, finalizó.

Mauricio Funes fue Presidente de El Salvador en el período comprendido del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, período en el cual habría extraído del Estado $351 millones de dólares de fondos públicos para enriquecerse él y a sus allegados.

Es acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de peculado y lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública.

Ahora reside en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega le ha dado asilo político por “una supuesta persecución política”, según detalló Funes cuando solicitó el asilo. Además otorgó asilo a su pareja de, Ada Michell Guzmán, sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, contra quienes también se ha emitido una orden de captura por los mismos delitos.