Llamativo objeto pegado al zapato de Donald Trump hace “estallar” las redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otra vez se encuentra en el centro de atención en las redes después de la publicación de un vídeo donde se le ve subiendo la escalera de su avión presidencial con algo llamativo pegado a la suela de su zapato.

En redes sociales, los cibernautas se preguntan qué es. La opción mas compartida es que sería papel higiénico que se habría pegado a su suela sin que él se percatara, aunque podría ser una servilleta o un simple trozo de papel.

Después que el mandatario completara su subida, el papel se despegó y quedó en la parte superior de la escalera.

100% chance if Trump’s political opponent had toilet paper stuck to their shoe getting on Air Force One, we’d never hear the end of it. pic.twitter.com/oqFFgzsFEg

— Matt Rogers 🎃 (@Politidope) 5 de octubre de 2018