Residente de Atiquizaya muere tras ser víctima de un ataque armado

Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que esta tarde una escena de homicidio se registró en el municipio de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.

De acuerdo al informe preliminar, la víctima fue atacada a balazos por sujetos desconocidos en el sector del caserío Los Polanco, cantón La Esperanza, y aún con vida llevado hacia un hospital para que recibiera atención médica, sin embargo, oficiales de la Policía confirmaron que minutos más tarde falleció.

Fiscalía de Ahuachapán informó sobre el levantamiento del cadáver en la unidad de salud de Atiquizaya.

La víctima fue trasladada a FOSALUD en un pick up particular con graves lesiones en el tórax, las cuales no le permitieron seguir con vida y murió en la cama del vehículo placas P 169-474.

El occiso fue identificado como Francisco Ramos, residente de la misma jurisdicción donde sufrió el ataque armado, sin embargo, autoridades de la Policía dijeron desconocer el móvil del ataque.

