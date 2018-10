Nueve muertos y varios desaparecidos por torrenciales lluvias en la isla de Mallorca, España

Varios muertos se reportaron tras el desbordamiento de un torrente durante la noche del martes, en varios municipios españoles de San Lorenzo de Casar, Artá y en la localidad de S’Illot, Mallorca, producto de las torrenciales lluvias, según informan medios locales.

Se reporta que la cifra de muertos es de 9, mientras que la cifra de desaparecidos aumentó en las últimas hora a 28. La fuerte corriente de agua e inundaciones provocó que más de 100 personas evacuaran y el suministro de energía eléctrica quedó inhabilitado por los fuertes daños que ésto provocó.

Entre los fallecidos hay hombres y mujeres, algunos de ellos de avanzada edad y que fueron encontrados afuera de las viviendas, una pareja dentro de taxi. Los cuerpos de rescate continúan buscando en las diferentes zonas donde más afectó el desbordamiento.

Bomberos de Mallorca, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y voluntarios están trabajando en el lugar.

#InundacionsIB3 Així està la carretera d'Artà a la Colònia de Sant Pere ara mateix. L'aigua l'ha xapada per la meitat i ha obert un forat de 20 metres. En total, hi ha 13 trams de carreteres tallats per inundacions https://t.co/1fJyNvCwqb pic.twitter.com/wlLAXPF8Wi

— IB3 Notícies (@IB3noticies) October 10, 2018