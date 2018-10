Acribillan a un mototaxista cuando realizaba un viaje en Nejapa

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registraron una escena de homicidio al norte del departamento de San Salvador.

La escena del crimen tuvo lugar en la calla principal del cantón Camotepeque del municipio de Nejapa, según informó la PNC.

La víctima de este nuevo crimen fue un hombre que trabaja como conductor de una ruta de mototaxis que opera en el sector.

Según el reporte oficial de Policía, la víctima realizaba un viaje en dicho cantón cuando fue sorprendido por varios sujetos con aspecto de pandilleros, quienes lo asesinaron.

“La víctima realizaba viajes en cantón Galera Quemada y diferentes caseríos”.

Hasta el cierre de la nota, autoridades policiales no revelaron un móvil claro del hecho, pero no descartaron que se trate de rencilla o por el no pago de la renta.

FGR Apopa reporta levantamiento de cadáver de persona de sexo masculino, en cantón Camotepeque, municipio de Nejapa. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) October 12, 2018