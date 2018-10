Alcalde del FMLN asegura que “solo un milagro” puede revertir resultados de encuestas

El alcalde de San Marcos (San Salvador) por el partido FMLN, Fidel Fuentes, aseguró este día que “solo un milagro” podría revertir los resultados de las encuestas que dan pocas posibilidades que su partido gane las elecciones presidenciales de 2019.

Durante una entrevista televisiva Fuentes expresó que muy difícilmente podrían revertirse los resultados de los sondeos que colocan en tercera posición al candidato presidencial de su partido, Hugo Martínez.

El edil agregó que el panorama para elecciones presidenciales se tornara más difícil si no existe un cambio dentro del partido y por ende el gobierno.

“La situación está difícil, si nuestra dirección no cambia, si el Gobierno no cambia y si nosotros no hacemos una amplia alianza, no vamos a salir de la tercera posición”, expresó Fuentes.