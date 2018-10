Muere motociclista tras chocar con un pick up en carretera Litoral Antigua, La Paz

Un grave accidente de tránsito se registró esta tarde lluviosa de domingo, sobre la carretera Litoral antigua, en el municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz.

El percance en el que se vieron involucrados una motocicleta y un pick up, tuvo lugar a la altura del kilómetro 47, en el sentido que conduce hacia el municipio de Zacatecoluca.

Producto del fuerte choque el conductor de la motocicleta murió y su cadáver quedó sobre el techo del pick up. Según los agentes de tránsito, el fallecido respondía al nombre de Gustavo Enrique Hernández, de 35 años de edad.

De acuerdo a la versión inicial de las autoridades, la responsabilidad del choque recae sobre el motociclista ya que fue él quien invadió el carril contrario, donde transitaba el pick up.

El conductor del pick up no huyó de la escena y autoridades afirmaron que no será detenido.