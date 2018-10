Matan a propietaria de un comedor sobre la 25 avenida norte de San Salvador

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron esta mañana el deceso de una mujer luego que fuera víctima de un ataque armado en San Salvador.

La víctima fue atacada por sujetos armados, quienes sin mediar palabras la acribillada dejándola gravemente lesionada.

El ataque fue perpetrado cuando ella se encontraba en un comedor, del cual era propietaria, ubicado entre la 3a Calle Poniente y alameda Juan Pablo II, sobre la 25 Avenida Norte de San Salvador.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al Seguro Social cercano, pero debido a la gravedad de las lesiones que le provocaron murió minutos después.

Agentes de la PNC identificaron a la víctima como Jazmín Yesenia Alemán, de 39 años de edad. Sin embargo, desconocen el móvil del hecho.

No se descarta que el hecho haya sido perpetrado por el no pago de la renta que pandilleros imponen bajo amenaza a comerciantes del sector. Capturas relacionadas al caso no se han reportado.

FGR San Salvador reporta el asesinato de una mujer en un local de venta de comida, situado sobre la Alameda Juan Pablo ll, entre el hospital ISSS y la estación de bomberos. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 15 de octubre de 2018