Matan a un hombre en avenida El Refugio de Ayutuxtepeque

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registraron durante la madrugada de este lunes una escena de homicidio en el departamento de San Salvador.

La escena violenta tuvo lugar en la avenida El Refugio de la colonia El Retiro, calle principal que conduce a Mariona, en el municipio de Ayutuxtepeque.

De acuerdo al reporte de las autoridades, un hombre fue asesinado en ese sector con arma de fuego por razones que aún son desconocidas.

Sobre el hecho, habitantes del sector explicaron que la víctima no era conocida y que no era residente de la zona. La víctima no pudo ser identificada por falta de documentos.

Hasta el cierre de la nota, autoridades no detallaron si la víctima fue asesinada en el lugar o si el sector solo fue utilizado como zona de liberación.

FGR Mejicanos reporta levantamiento de cadáver de persona de sexo masculino, en colonia El Retiro, avenida Refugio, Ayutuxtepeque. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) October 15, 2018