Donald Trump amenaza con recorta ayuda a Honduras por caravana de migrantes

El Presidente de los Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump amenazó este martes al gobierno hondureño con suspender la ayuda económica que brinda a la nación centroamericana si no se detiene la caravana de migrantes que se dirige a la frontera sur estadounidense.

La advertencia de Trump se da luego que la semana pasada, durante la conferencia de Prosperidad para Centroamérica, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, exigiera al gobierno de EE.UU reprimir sus políticas de “Tolerancia Cero”.

Hernández pidió al presidente estadounidense llevar a cabo una reforma integral humanitaria con el fin de que EE.UU pueda contribuir con la prosperidad de la región centroamericana.

En la conferencia, la cual tuvo lugar en Washington (EE.UU), el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, insto a los países que conforman el Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) a coordinar esfuerzos para evitar el fenómeno de la inmigración ilegal.

“Si no pueden llegar legalmente, no deben venir”, manifestó Pence durante la conferencia.

The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de octubre de 2018