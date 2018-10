Presidenta de la CCR incrementará su salario porque hay personas que ganan más que los magistrados

La magistrada y presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, defendió esta mañana la petición de aumentos salariales para su cargo como titular y otros magistrados de la institución.

La funcionaria argumentó que el incremento salarial es una propuesta técnica legal que fue tomado por el Organismo de Dirección y que busca ordenas y reclasificar las plazas dentro del organismo controlador.

“Como funcionaria prefiero someterme al escrutinio público de manera transparente y legal. En la institución estamos tratando de ordenar y reclasificar plazas de acuerdo con las funciones que se ejercen”, dijo la funcionaria.

Landaverde también alegó que dentro de la institución hay cargos que ganan más que los propios magistrados, lo cual consideró injusto por el trabajo que tanto ella y sus homólogos realizan.

“En qué empresa los subalternos ganan más que los titulares (….). Hay 3 coordinadores que ganan $3,600 y los magistrados ganan $3,300”, expresó Landaverde.

Sobre los tres coordinadores que gana $3,666.66 (es decir, $300 dólares más que los magistrados) se desconoce desde cuando cuentan con este salario y cuál administración permitió que “coordinadores” ganen más de los mismos magistrados.

En vista de que el país no está en posición de gastar más, la magistrada presidenta fue consultada sobre por qué no reducía el salario de los “coordinadores” que ganan más que los magistrados y arreglar el “problema de desequilibrio”, y ella respondió que no era conveniente.

“Cuando han visto ustedes que el empleado gana más de que el jefe”, externó Landaverde justificando el aumento a su salario.

Las declaraciones de la funcionaria se dan luego que los magistrados propietarios de dicha institución avalaron un incremento de $1.6 millones de dólares para aumentar sus propios salarios y gastos de representación.

El aumento salarial comenzaría a partir del periodo fiscal del próximo año y este oscila entre $1,357.14 a $1,642.85. En el caso de la Landaverde, la funcionara pasará de ganar un salario mensual de $5,527.44 a $6,884.58.

Sobre la propuesta de incremento salarial y gastos de representación la Presidente de Corte de Cuentas El Salvador aclara criterio tomado por el Organismo de Dirección. Esta es una propuesta técnica legal, con absoluta transparencia institucional, señala.