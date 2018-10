Douglas Meléndez: ” No pueden decir que el Fiscal se ha acomodado para que lo reelijan”

Este día el Fiscal General de la República, Douglas Melendez, participó en una entrevista radial en donde se abordaron diversos temas, entre ellos los últimos casos de corrupción que implican al expresidente de la República, Mauricio Funes y el exFiscal General, Luis Martínez.

Durante la entrevista el titular del ministerio público se mostro complacido con la actuación de los diputados que el día de ayer superaron el veto presidencial que dejaba a El Salvador fuera de un grupo internacional contra el lavado de dinero y activos.

El funcionario aseguró que las investigaciones en grandes casos de corrupción era una deuda que la fiscalía tenia con la población y mencionó los últimos casos donde están implicados el expresidente Funes y el exfiscal, de quien aseguró fue difícil procesarlo.

“De las decisiones más complicadas que he tenido que tomar en mi puesto ha sido tener que procesar al ex Fiscal General de la República, ha sido complicado”, agregó.

“La investigación grande de actos de corrupción cometidos en y desde la Fiscalía era una deuda que teníamos, pero teníamos otros casos grandes (Saca, Texis y Funes) y no teníamos la capacidad y los recursos para atender este otro caso”, comentó

Sobre la administración de su antecesor, Meléndez confirmó que existen investigaciones que fueron omitidas por el exfiscal a cambio de beneficios propios.

El funcionario habló acerca de los casos más mediáticos en cuanto al tema de la corrupción y aseguró que esta es una problemática que afecta a todos los países, la cual no se puede erradicar, pero si combatir.

“La corrupción no se puede terminar en ningún país en el mundo, se puede controlar y atacar. Es importante el control que puedan tener las diversas instituciones del Estado”

Meléndez dejó entrever su interese de seguir al frente de la institución y aseguró se encuentra analizando postularse para una posible reelección.

“Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, no pueden decir que el Fiscal se ha acomodado para que lo reelijan”, dijo

“Estoy analizando si me decido o no me decido a buscar la reelección, tengo unos días todavía, estoy casi pensando que sí”, agregó.