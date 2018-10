Policía decomisa más de mil unidades de aguardiente en Ahuachapán

La Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán decomisó 21 cajas de licor, el cual se presume sería comercializado en varios municipios del referido departamento.

De acuerdo con la policía son un total de 1,008 unidades de agua ardiente de 125 mililitros cada una, las cuales fueron incautadas durante una verificación de permisos para actividad comercial en el cantón Los Tablones, del municipio de Concepción de Ataco.

La PNC informó que la incautación de la mercadería se hizo efectiva en una vivienda, luego que el propietario del lugar, identificado como Willy Edelnison Trigueros, de 40 años de edad, no contara con la documentación para comercializar las bebidas.

La PNC informó que el dueño del lugar no fue detenido, no obstante, este enfrentará una multa o el cierre de su negocio por no contar con la autorización de comercio.