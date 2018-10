Choque entre pipa y camión provoca caos vehicular en bulevar Monseñor Romero

Un nuevo accidente de tránsito se produjo la mañana de este lunes en la ciudad de San Salvador

El percance en el que se vieron implicados una cisterna que trasportaba material inflamable y un camión, tuvo lugar sobre el final del bulevar Monseñor Romero, en la incorporación al Bulevar de Los Próceres.

Afortunadamente el hecho no paso a más, ya que no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas, no obstante, en la zona se ha generado un fuerte carga vehicular, la cual a afectado a cientos de automovilistas.

Al lugar ya se hizo presente personal de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha pedido a las automovilistas evitar circular por la zona.