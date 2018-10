Donald Trump recortará ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana por medio de su cuenta oficial de Twitter que recortará la ayuda hacia países del triángulo norte.

Según externo, la ayuda extranjera que recibe Guatemala, El Salvador y Honduras será recortada a partir de hoy debido a que no han realizado las acciones necesarias para detener la caravana de migrantes que se dirige hacia el país norteamericano.

Por fallar su intento de detener la migración ilegal hacia Estados Unidos, comenzaremos a recortar sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente, aseguró Trump a través de Twitter.

La caravana de migrantes hondureños salió el sábado 13 de octubre desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Sin embargo, durante el camino, salvadoreños, guatemaltecos e incluso mexicanos, se han unido a la caravana que tiene como destino final: Estados Unidos.

Según los migrantes, escapan de la pobreza, la inseguridad por las pandillas y el narcotrafico que asecha a su país.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018