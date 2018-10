Norman Quijano respalda reelección de Douglas Meléndez como Fiscal General

Este día el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, participó en una entrevista televisiva donde fue abordado en diversos temas, entre ellos la elección del nuevo Fiscal General de la República.

Durante la entrevista, Quijano mostró su respaldo ante una eventual reelección del actual Fiscal General, Douglas Meléndez, quien no descarta postularse para seguir al mando del ministerio público.

Quijano aseguro haber seguido de cerca el trabajo de Meléndez, desde que este asumió el cargo como jefe de la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre del año 2015.

De igual forma el parlamentario desmintió los señalamientos que aseguran que su partido –ARENA- busca el control de varias instituciones gubernamentales, entre ellas la misma Fiscalía.

“No estamos buscando combo en la Asamblea Legislativa. No he convocado a Comisión Política para mañana para no poner más estrés”, aseveró.