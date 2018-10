Condenan a extorsionista que cobró $25 dólares tras amenazar de muerte a su víctima

Oficina Fiscal de Santa Ana dio a conocer este martes, la condena que recibió un hombre que, bajo amenazas de muerte, extorsionaba a un ciudadano en el occidente del país.

De acuerdo al reporte fiscal, Alexander Rodriguez Ortiz, de 35 años de edad, fue encontrado culpable del delito de extorsión en perjuicio de la víctima protegida con clave “Abrahán”. Hecho inicio el 5 de noviembre de 2017, en la ciudad de Santa Ana.

Rodriguez, llegó personalmente donde la víctima y le exigió la cantidad de $25.00, condicionados a no hacerle daño, ya que si no se los entregaba no la dejaría vivir tranquilo y podía atentar en contra de su vida y la de su familia. La victima por temor entrego el dinero.

Posteriormente, el imputado siguió exigiendo más dinero y le dijo que debía entregarle en los próximos días $10,000 dejando un número de teléfono al cual debía de comunicarse cuando lo tuviera listo.

La victima por miedo al extorsionista autorizo la negociación a un investigador de la Policía Nacional Civil, donde se logró negociar que le entregaría inicialmente la cantidad de $2,500.00, acordando que la entrega sería el día 13 de diciembre de 2017, en el centro de la ciudad de Santa Ana.

Efectivamente el día, hora y lugar acordado se llego, y el imputado puntualmente se acercó al lugar a traer el dinero que estaba exigiendo, el cual fue entregado por el negociador, realizando en ese momento la captura en flagrante delito por los agentes que daban cobertura a la entrega.

La visa pública en contra del referido imputado se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde Alexander Rodriguez Ortiz, fue condenado a 16 años de prisión, por el delito de Extorsion Agravada.