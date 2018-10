Otro paquete bomba en Nueva York, fue enviado al actor Robert de Niro

La mañana de este Jueves, un nuevo paquete sospechoso fue enviado al actor Robert de Niro.

La Policía de Nueva York está investigando un paquete sospechoso en un restaurante propiedad del actor estadounidense Robert de Niro, según fuentes policiales citadas por medios locales.

De Niro un abierto crítico del presidente Donald Trump, se suma a la lista de Obama, Los Clinton, el magnate George Soros, el medio CNN y otras figuras del Partido Demócrata que el día de ayer recibieron paquetes bombas.

Por el momento la Policía de Nueva York no ha dado más datos acerca del contenido del paquete sospechoso en el local del famoso intérprete estadounidense, pero este ya fue removido del lugar y trasladado hacia un lugar seguro.

Update: The package has been removed from the location. Expect a heavy police presence and residual traffic in the area as we continue our investigation with our law enforcement partners. #Tribeca

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 25 de octubre de 2018