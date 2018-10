Embajadora responden a Sánchez Cerén por restar importancia a la ayuda que El Salvador recibe de EE.UU

La embajadora de Estados Unidos (EE.UU), Jean Manes, respondió a las declaraciones brindadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, durante su visita a Cuba.

“En El Salvador hemos disminuido la migración, los homicidios, producto del esfuerzo propio no es por la ayuda que EE.UU da a El Salvador”, dijo Cerén a la prensa cubana.

Tras ello, el día de ayer la diplomática estadounidense contradijo mandatario, y aseguró que la reducción que el país experimenta en varios hechos delictivos es gracia al compromiso del gobierno estadounidense para apoyar en desarrollo en la región.

Asimismo y sin dar detalles la diplomática se refirió a la empresa estadounidense que decidió apartarse del proceso de concesión del Puerto de La Unión asegurando que el proceso carece de transparencia.

“Por razones de seguridad no podemos hacer comentarios sobre la empresa que ha decidido no seguir con la solicitud del Puerto de La Unión. La falta de transparencia en el proceso es que ellos no querían participar”, manifestó la diplomática.