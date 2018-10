Hallan cadáver putrefacto de una mujer en río Grande de San Miguel

Agentes policiales del oriente del país, registraron durante las últimas horas de la tarde del jueves, el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo tuvo lugar a orillas del río Grande, a la altura del casaerío Pueblo Viejo, cantón El Tecomatal, en el municipio y departamento de San Miguel. El cuerpo lo había detenido el tronco de un árbol en una zona donde era considerablemente profundo.

El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición era de una mujer, quien aparentemente tenía entre 20 y 40 años de edad. Según explico un jefe policial en la escena, también presentaba signos de tortura en los dedos de las manos, espuma de hongo en la boca y las fosas nasales. La víctima tenía entre 2 y 3 días de haber fallecido.

El cadáver no presentaba signos de violencia ni por arma blanca, ni por arma de fuego, tampoco tenía golpes visibles, según el examen del médico forense la mujer murió por ahogamiento, sin embargo, no descartaron que el hecho haya sido provocado.

La identidad de la fallecida no pudo ser determinada ya que el avanzado estado de descomposición del cadáver no permitió hacer los análisis correspondientes. No presentaba tatuajes, aunque realmente la mayoría se le había desprendido. Su cabello se había caído en su totalidad debido a que ya había pasado mucho tiempo en el agua.