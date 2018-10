Varios muertos tras tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos

Un nuevo tiroteo se registró esta mañana en una sinagoga situada en la ciudad Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos (EE.UU), informaron las autoridades.

Hasta el momento las autoridades registran al menos 8 fallecidos, y al menos 12 lesionados tras el hecho.

El templo llamado “Árbol de la Vida”, está situado Squirrel, específicamente en la intersección de Wilkins Avenue y Shady Avenue, informó el departamento de policía de la ciudad de Pittsburgh.

Por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump confirmó que la situación es grave que el tirador aún seguía activo.

Información en desarrollo…

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de octubre de 2018