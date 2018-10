Donald Trump aumenta sus amenazas contra caravanas de inmigrantes

La mañana de este Lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incremento sus amenazas en contra de las caravanas de migrantes que van rumbo a Estados Unidos.

El presidente Trump hizo esta advertencia mientras el pentágono se prepara para enviar cerca de 5,000 de efectivos a la frontera sur en respuesta a la caravana de migrantes centroamericanos, que todavía están a cientos de kilómetros de tocar territorio estadounidense.

La Casa Blanca también estudia medidas adicionales en la frontera, incluido prohibir a quienes viajan en la caravana solicitar asilo legalmente y evitarles entrar a Estados Unidos.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2018