Anciano visitó un cementerio por el día de los difuntos y murió al caer dentro de una cripta

Un adulto mayor murió en un cementerio luego de caer dentro de una cripta (recinto para enterrar a los muertos) de aproximadamente tres metros de profundidad, en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, México.

Según revelaron autoridades de ese país, el hombre de 68 años de edad había llegado al cementerio a visitar a sus difuntos por el día de los muertos, y para descansar se sentó en la compuerta de la cripta, pero el peso hizo ceder a la tapa provocando que se desplomara junto al anciano, quien sufrió graves golpes al impacto.

El hombre de avanzada edad fue auxiliado por elementos de Protección Civil, le aplicaron los primeros auxilios para estabilizarlo, pero mientras era atendido sufrió un paro cardíaco y a pesar que también le aplicaron técnicas de reanimación pulmonar, falleció.

“Se hizo todo lo posible por resucitarlo, dándole las primeras atenciones en el interior por parte de servicios médicos municipales y de Protección Civil, pero ya no fue posible”, explicó el coordinador general de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Ignacio Aguilar Jiménez.

El coordinador de Protección Civil explicó que la tumba no estaba considerada como de alto riesgo, por lo que no la habían acordonado, sin embargo, esto le cobró la vida al anciano cuya identidad no fue revelada.