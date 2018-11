Salvadoreño mata a sus dos hijastras y se suicida en Texas, Estados Unidos

La madrugada de este Domingo, las autoridades del condado de Harris en Texas, Estados Unidos informaron de una escena donde encontraron 3 cadáveres con lesiones de arma de fuego.

La madre de las jóvenes victimas, identificada como Reyna Isabel Pérez, llego a su casa ubicada en el 3800 Silverhawk Drive a las 03:30 AM después de una noche de fiesta y al no encontrar a su esposo y sus 2 hijas tras buscarlos en la casa y llamarles por teléfono, decidió llamar al 911, según informa KHOU.com.

Por lo que la policía al llegar comenzó a registrar la casa, según el reporte del alguacil, Ed González, se hicieron presentes a la escena encontrando a un adulto y dos jóvenes muertas por disparos de arma de fuego, en una aparente escena de homicidio y suicidio.

@HCSOTexas deputies responded to 3800 Silverhawk Drive, where they found an adult male and two teenage females deceased from apparent gunshot wounds. Our Homicide and Crime Scene Units are enroute now. PIO and I are headed to the scene. #HouNews pic.twitter.com/u8fXgKkejj

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 4 de noviembre de 2018