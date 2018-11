“Yo no la viole, fue una relación casual”, manifiesta conductor de UBER acusado de violación

Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente esta mañana al conductor de UBER de violar a una mujer, quien lo había contratado.

El acusado es José Edgar Morales Minero, de 21 años de edad, a quien capturaron el pasado lunes 5 de noviembre, en la residencial Altos del Bulevar, San Salvador.

Según la denuncia de la víctima, Morales Minero la violó en el trayecto antes de llevarla a su lugar de destino, siempre en San Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que Morales la llevó en su vehículo hacia un callejón donde sucedió la -presunta- violación.

En su defensa, Morales afirma que no la violó y que la relación sexual que tuvieron fue un acuerdo entre ambos, ya que además fue “una relación casual”, pues el aseguró que no la conoce.

“No fue una violación, fue una relación casual normal. Yo todavía la fui a dejar (a la víctima) a su casa y luego yo seguí trabajando. Llegué a mi casa y luego llegó la Policía”, dijo el joven acusado.

Morales aseguró que la relación fue casual, pues aseguró que tienen una pareja. “De repente se la tirás a una chera y pasa. Todavía me dio cigarros y me dijo ‘dejame aquí porque más adelante es peligroso, no te metás’, aseguró. Obedeciendo afirma que la dejó afuera de su pasaje, le dio cigarros “para el camino” y le dijo: “tranquilo, escríbime”. “Yo no esperaba que esto me pasara”, dijo el joven ante la prensa.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del domingo 4 de octubre, cuando la joven regresaba a su casa de una fiesta de disfraces a las 5:00 de la mañana.

