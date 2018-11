Trump firma orden para denegar asilo a los migrantes que lleguen desde México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un plan para denegar asilo a todos los migrantes que lleguen desde México.

El documento que ha aprobado Trump, prohibirá a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera sur, desde México, para pedir asilo en el territorio estadounidense.

El plan que ahora aprobó el mandatario, avanzó a la misma medida en que avanzó la caravana de migrantes centroamericanos a pedir asilo a los Estados Unidos. Sin embargo, de dicho plan quedan excluidos los niños migrantes no acompañados.

Esta nueva medida durará 90 días y según el mandatario estadounidense, “la llegada de un gran número de extranjeros contribuirá a la sobrecarga de nuestro sistema de inmigración y asilo y a la liberación de miles de extranjeros en el interior de los EE.UU.”.

Las nuevas regulaciones le otorgan a Trump la misma autoridad que utilizó para prohibir los viajes de países predominantemente musulmanes pocos días después de su toma de posesión.

El endurecimiento de las normas tiene un precedente en la actual Administración. En junio de este año se eliminó que el ser víctima de violencia doméstica sea un motivo suficiente para recibir protección en Estados Unidos.

“Presidential Proclamation Addressing Mass Migration Through the Southern Border of the United States” https://t.co/9blzn1XGyS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de noviembre de 2018