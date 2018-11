Nueve muertos deja incendio que ha destruido 36.000 hectáreas en Malibú

Al menos nueve personas han muerto tras dos voraces incendios que ser registraron que han consumido una 36 mil hectáreas en dos días.

Los grandes incendios han provocado que miles de personas fueran evacuadas. Según medios internacionales, cinco de los fallecidos fueron sorprendidos por las llamas cuando se encontraba dentro de sus vehículos, en su intento de huir de los incendios.

De los más de 150 mil afectados hay un gran número de desaparecidos, sin embargo, autoridades no han revelado un cifra exacta.

Un incendio que comenzó el jueves por la mañana, obligando a toda la población de Malibú a evacuar, sobretodo la localidad costera en la que tienen sus mansiones muchos de los famosos de la industria del cine.

El fuego, avivado por un vieno inusualmente fuerte en Los Ángeles, ha saltado autopistas y colinas en cuestión de horas. En menos de 24 horas se arrasó 14.000 hectáreas de matorral en las montañas de Santa Mónica, una de las zonas más ricas de Los Ángeles.

El suceso ha sido bautizado como Woolsey Fire y en la noche del viernes ardía completamente sin control. Las nueve víctimas mortales fueron halladas en Paradise, donde hay decenas de desaparecidos.

Algunas de las personas que se vieron atascadas en el tráfico, tratando de huir del lugar, se vieron obligadas a bajar de sus vehículos y huir a pie, generando un caótica situación.

Malibú y Calabasas, al oeste de Los Ángeles, son el hogar de cientos de celebridades y ejecutivos de entretenimiento atraídos por las vistas al océano, las colinas y las grandes y aisladas propiedades.

Stay safe everyone!

LA fire helicopter dropped he water right on top of me #lafire #fire #cafire #calabases #calabasesfire #MalibuFire #malibu #ThousandOaks #ThousandsOaksfire pic.twitter.com/fymotDS4Nb

— Sako (@Sako_Mass) 9 de noviembre de 2018