Un motociclista fallecido tras múltiple accidente de tránsito en carretera a Santa Ana

Autoridades de tránsito terrestre de la delegación de Santa Ana, atendieron esta tarde un accidente de tránsito que dejó como resultado a una persona fallecida.

De acuerdo al reporte, el percance se registró en el kilómetro 112 y medio de la carretera que de Santa Ana conduce hacia el municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana.

En este se vieron involucrados tres vehículos, dos motocicletas y un camión. Del hecho uno de los motociclistas fue el que resultó fallecido mientras que el otro solo con lesiones leves.

La inspección policial reveló que el accidente se debió a no guardar la distancia de seguridad, sin embargo no revelaron el grado de responsabilidad de cada conductor. No se registraron detenciones.

Mientras que en el sector de San Marcos, dos personas resultaron lesionadas luego que un camión con desperfectos mecánicos terminara impactándose contra una vivienda.

Según autoridades de tránsito, el camión tuvo una falla mecánica en los frenos y debido a eso el conductor perdió el control de la unidad y terminó deteniendose en una vivienda del sector.

El percance ocasionó congestionamiento ya que el camión se accidentó en el sentido contrario de la vía. Del accidente dos personas resultaron lesionadas.