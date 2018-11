Pandillera de la MS fue condenada por asesinato de una salvadoreña en Estados Unidos

Damaris Reyes Rivas, de 15 años de edad, originaria de El Salvador, llegó a Estados Unidos para vivir junto a su padre, quien decidió llevarse para alejarla de las pandillas que asechan el país.

Pero a principios del 2017, la adolescente salvadoreña que vivía en Virginia, fue brutalmente torturada y asesinada por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) cerca de Washington.

Durante el juicio la madre no solo tuvo que lidiar con las presencia de uno de los asesinos de si hija, sino que también tuvo que ver las grabaciones donde se veía como golpearon y acuchillaron a su joven hija. El video se convirtió en la principal prueba que tenían las autoridades para condenar a los miembros de la pandilla que supuestamente la asesinaron como venganza.

El cuerpo de la menor fue encontrado el 11 de febrero del 2017, aproximadamente un mes después de que desapareciera el 8 de enero. Las autoridades creen que fue engañada por un conocido, quien la subió a su auto y la llevó al Parque del Lago Accontink, donde la esperaban los miembros de la MS-13 para reprocharle la muerte de Christian Sosas Rivas, uno de sus miembros con quien ella había tenido relaciones.

Al final del juicio, la madre de Damaris Reyes pidió al fiscal decir un mensaje final a la imputada:

“Quiero decirle a esta joven que destruyó mi vida. Ella destruyó la vida de mi hija. Ella no te debía nada a ti “, dijo Reyes a través de un traductor. “Mi hija no está en el infierno, como ella dijo. Ella esta en el cielo Ella me lo ha mostrado en mis sueños. . . . El infierno será vivido por ti, no por ella.