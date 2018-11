Reportan como desaparecida a la migrante hondureña que rechazó frijoles en México

La migrante hondureña fue reportada como desaparecida por su hermana, ella envío un video al HuffPost México para denunciar que desde el 20 de noviembre su hermana no contesta el celular y no se le ha visto integrada a la caravana migrante; asegurando que no sabe nada de ella ni de sus hijas pequeñas.

Miriam Celaya, la migrante hondureña, fue duramente criticada y acosada por diferentes usuarios de redes sociales luego que descalificara un plato de frijoles y los llamara “comida para chanchos (cerdos)”.

Días mas tarde, Miriam se disculpó pero tuvo que abandonar el albergue donde se encontraba con su compatriotas en México, ya que sus palabras los indignaron a ellos y a los mexicanos que brindaban refugio y comida a los migrantes que busca llegar a Estados Unidos.

“Mira lo que están dando: puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos. Y ni modo, hay que comernos esa comida porque si no, nos morimos de hambre”, dijo Miriam Celaya en la grabación.

Después de esto, Miriam Celaya recibió una ola de indignación y agresividad: desde quienes le exigieron regresar a su país y no volver a pisar suelo mexicano hasta quienes pedían su muerte como un escarmiento para los migrantes centroamericanos.

Ahora Miriam está desaparecida, sus familiares dicen estar preocupados, ya que no saben ni de sus hijas. Su teléfono está apagado y sus acompañantes no la han visto, desconocen si está escondida o si realmente las amenazas de muerte en contra de ellas se hicieron realidad.

El presunto desprecio de una migrante de #Honduras a los #frijoles indignó a muchos mexicanos y encendió la #xenofobia y los sentimientos nacionalistas. Sus declaraciones se extrajeron de un amplio reporte de #DW sobre la escasez de alimentos cuando la #caravana llegó a #Tijuana pic.twitter.com/wibBn3H7UA — DW Español (@dw_espanol) 21 de noviembre de 2018