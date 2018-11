Matan a un vigilante privado luego que jugara un partido de fútbol en Sonsonate

Un hombre fue asesinado anoche luego que participara en una partido de fútbol en una colonia del departamento de Sonsonate.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima fue asesinada al interior de una cancha de fútbol ubicada en la colonia El Sauce del cantón Petaca, en el municipio de San Julián, en el municipio de Sonsonate.

Primeras investigaciones detallaron que la víctima, luego de terminar de jugar un partido de fútbol, fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras lo acribillaron con armas de fuego hasta quitarle la vida.

Agentes de la PNC que llegaron al lugar para procesar la escena lo identificaron como Irene Eduardo Ramos Ortiz, de 25 años de edad, quien se dedicaba a trabajar como vigilante para una empresa privada.

El móvil no fue esclarecido, pero las autoridades no descartan que la causa de su asesinato haya sido por rencillas personales. No hay capturas relacionadas.