Tres fallecidos tras grave accidente de tránsito en carretera de Oro, Soyapango

Personal de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) registró esta mañana un grave accidente de tránsito sobre la carretera de Oro.

El percance vial tuvo lugar a la altura del puente San José sentido hacia Altavista, en las cercanías de Unicentro Soyapango.

De acuerdo al informe los involucrados en el accidente fueron dos vehículos, un particular tipo pick up y un cabezal, del cual han resultado tres personas fallecidas, dos adultos y una niña, quienes no han sido identificados.

El grave accidente ha provocado tráfico pesado en el sector ya que bloquea uno de los sentidos de la carretera.