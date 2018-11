Embarazada gravemente lesionada tras choque en carretera de en Izalco, Sonsonate

Grave choque se registró anoche sobre la carretera que de Sonsonate conduce hacia San Salvador, frente al desvío al Cerro Verde, a la altura del municipio de Izalco, en el departamento de Sonosnate.

De acuerdo a la información policial, el motorista de la rastra se incorporó a la carretera sentido a Santa Ana, y embistió a un pick up, placas P 743-755, que transitaba de Armenia a Izalco.

Tras el choque, dos mujeres que se transportaba en el pick up quedaron atrapadas en la cabina del vehículo, por lo que fueron rescatadas y trasladas hacia el hospital del ISSS de Sonsonate.

Las lesionadas fueron identificadas como Irma C. C., de 23 años de edad, y Karen E. C., de 21 años de edad, una de ellas en estado de embarazo, cuyo estado es delicado. Mientras que la otra perdió parte de su pié izquierdo por quedar atrapada entre los hierros retorcidos del automotor.

El informe oficial de los agentes de tránsito confirmaron que el responsable del accidente fue el conductor de la rastra, placas Chapinas TC58bvh, irrespetó la señal de alto y se incorporó de manera irresponsable a la carretera.