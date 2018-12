ARENA introdujo pieza para que los empleadores no paguen a aprendices

Durante una entrevista, la Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, participó este día en el programa El Salvador Ahora que transmite Televisión de El Salvador por canal 10, abordando temas de interés nacional como el del incremento al salario mínimo, generación de empleo, imposición de multas por violaciones a los derechos laborales y acciones del Ministerio para erradicar brechas entre mujeres y hombres en los lugares de trabajo.

La funcionaria también destacó tener conocimiento sobre que la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa ha introducido una pieza de correspondencia para que los aprendices de los diferentes trabajos no reciban salario por parte de sus patronos.

Lamentablemente me he enterado que el partido Arena ha introducido una pieza para que el empleador no pague a aquellas personas que están de aprendices: Sandra Guevara, MINTRAB.

