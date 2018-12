Al menos 25 heridos y más de 100 viviendas dañadas por paso de tornado en ciudad de EE.UU.

El fin de semana un gran tornado atraves√≥ la ciudad de Taylorville, Illinois, da√Īando docenas de edificios e hiriendo al menos 25 personas.

El tornado golpeó la ciudad de unos 11,200 residentes justo después de las 5:00 de la tarde del sábado. Taylorville está a unas 25 millas al sureste de la capital del estado, Springfield.

Andy Goodal, el jefe de bomberos de Taylorville, dijo que la mayoría de las casas de las viviendas habían desaparecido tras el tronado y que la zona norte y oeste de la ciudad habían sido los más afectados.

Las l√≠neas el√©ctricas y los √°rboles ca√≠dos cubr√≠an la ciudad, que se estaba preparando para su Desfile Navide√Īo Crepuscular, sin embargo, a pesar de la gravedad de los da√Īos no se reportaron fallecidos.

El portavoz del Hospital Taylorville Memorial, Michael Leathers, dijo al Registro del Diario Estatal que 21 personas fueron atendidas allí por lesiones relacionadas con la tormenta. Tres de las lesiones más graves fueron trasladadas al Memorial Medical Center en Springfield.

The scene in #Taylorville after a #tornado stormed through, destroying dozens of homes and businesses in its path. So far 21 ppl have been sent to the hospital, just 1 is in critical condition. Ameren has been working overnight to restore power to roughly 2,500 homes. @WCIA3 pic.twitter.com/A3VudafwZQ

‚ÄĒ Raquel Martin (@WCIA3Raquel) 2 de diciembre de 2018