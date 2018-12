Ballon d’Or: Luka Modric arrasa y termina con el reinado de Messi y CR7

Tal y como se esperaba, Luka Modric recibi贸 el Ballon d鈥橭r, que otorga la revista France Football al mejor futbolista del planeta.

El croata, que fue pieza clave para que su selecci贸n llegara a la final de Rusia 2018, obtuvo 753 puntos, una diferencia de casi 300 unidades con respecto a Cristiano Ronaldo, quien ocup贸 la segunda posici贸n.

Modric acab贸 con el reinado de CR7 y Lionel Messi, quienes hab铆an sido los 煤nicos ganadores del trofeo en los 煤ltimos 10 a帽os, con 5 cada uno.

Adem谩s, el mediocampista se convirti贸 en el primer croata y el decimoprimer futbolista del Real Madrid que consigue este premio. En septiembre pasado fue elegido como Jugador del A帽o de la FIFA en la ceremonia de The Best y en agosto se le reconoci贸 como el mejor de la UEFA.

En la votaci贸n del Ballon d’Or participaron 180 periodistas de 180 pa铆ses diferentes; cada uno de ellos entreg贸 un top 5, con los siguientes valores: primer lugar, 6 pts; segundo, 4 pts; tercero, 3 pts; cuarto, 2 pts, y quinto, 1pto.

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf

— #ballondor (@francefootball) 3 de diciembre de 2018