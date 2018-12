Nayib Bukele ganaría las elecciones presidenciales en primera vuelta, según estudio de la UES

El Colectivo de Estudios de la Opinión Pública de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador (CEOP-FMP), llevó a cabo en noviembre el más reciente sondeo de opinión cuyo objetivo es conocer las preferencias electorales para el 2019.

El estudio indica que un 72% de los encuestados acudirá votar el 3 de febrero de 2019, mientras que solo un 15% afirmó que se abstendrá y un 13% dijo estar en duda.

En la encuesta, se solicitó a los participantes que, independientemente de su simpatía partidaria, contestaran quién consideraban que es el mejor candidato para gobernar el país, el 47% respondió que Nayib Bukele, un 25% dijo no saber o no respondió, el 16% contestó Carlos Calleja, el 10% Hugo Martínez y un 2% que Josué Alvarado.

En relación a otra pregunta, más de la mitad de los encuestados (55%) consideró que Nayib Bukele ganará las próximas elecciones. El 23% dijo no saber quién. Mientras que solo el 14% considera que ganará Carlos Calleja, un 7% Hugo Martínez y 1% que Josué Alvarado.

En cuanto a la intención de voto, Nuevas Ideas obtiene el mayor porcentaje de respuestas explícitas en los departamentos estudiados, seguido por el porcentaje de quienes no manifestaron su intención clara a la hora de votar.

El 56% de los encuestados infieren que Nuevas Ideas ganará las elecciones en primera vuelta, seguido por un 27% que piensa que ARENA ganará, un 14% que el FMLN y el 3% considera que VAMOS.

Por otra parte, el 45% de los encuestados creen que no será necesaria una segunda vuelta, el 36% cree que sí y el 19% no saben o no respondieron.

Y de considerar fraude en las elecciones, el 56% de los encuestados creen que habrá fraude en las elecciones presidenciales, 38% de los que afirmaron que podría existir fraude dijeron que este beneficiaría al partido ARENA, el 22% a VAMOS, el 11% manifestó que el fraude ayudaría al FMLN, pero solo un 9% dijo que a GANA.