Renovación de DUI vencido sin costo finaliza en 10 dias

Hace unos días, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para que las personas que tienen su Documento Único de Identidad (DUI) vencido o dañado, lo renueven sin costo alguno.

Con el decreto se pretende renovar alrededor de 145,000 Duis antes de finalizar el año, por lo que las personas que tienen el documento vencido tienen que acudir a renovarlo lo antes posible.

“El decreto incluye todos los DUI vencidos o que van a vencer al tres de febrero, por lo tanto yo puedo ir ya; las personas tienen que llevar su DUI vencido, hay gente que ha llegado y su DUI no está vencido y no se le puede dar, si quiere hacer un cambio pero no está vencido tiene que pagar los 10.31 que cuesta, para que se hagan los cambios” manifestó Margarita Velado, presidenta del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) durante una entrevista radial.