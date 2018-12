Facebook habría permitido que Netflix, Spotify y otras, tuvieran acceso incluso a mensajes privados de los usuarios

Una investigación del New York Times en base a documentos internos de la red social de Mark Zuckerberg sostiene que cientos de compañías tecnológicas mantuvieron acuerdos para obtener datos privados de los usuarios y sus “amigos” en una escala aún mayor de lo que se creía. Amazon, Netflix, Spotify y Microsoft, entre las vinculadas.

En los últimos años Facebook permitió que algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo tuvieran un acceso privilegiado a datos privados de los usuarios de la red social en una escala aún mayor a la que se pensaba, de acuerdo a una serie de documentos y registros sobre los que reportó el martes el periódico The New York Times.

De esta manera compañías como Amazon, Netflix, Microsoft y Spotify, entre muchas otras, estuvieron virtualmente exentas de las reglas de privacidad que mantenía en ese entonces la red social de Mark Zuckerberg y llegaron incluso a poder leer mensajes privados.

Netflix never asked for, or accessed, anyone’s private messages. We’re not the type to slide into your DMs.

— Netflix US (@netflix) 19 de diciembre de 2018