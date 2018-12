Al menos 16 muertos tras dos explosiones en la capital de Somalia

Un ataque suicida se registró este sábado, en el centro de la capital de Somalia, Mogadiscio, que ha dejado como resultado 16 personas fallecidas.

Según la agencia AP, 20 personas más resultaron lesionadas luego de dos explosiones, calificado inicialmente como “ataque suicida”.

La explosión se produjo cerca del teatro Nacional, según reportes del oficial de policía Ahmed Abdi a Reuters.

El punto de control donde explotó el vehículo se encuentra también a unos 400 metros de la residencia presidencial. Un testigo ha comunicado a Reuters que el segundo estallido se produjo cerca del lugar del primero.

Por ahora ya se conoce que el grupo terrorista Al Shabab ha reivindicado la autoría de los atentados.

Somalia está envuelta en violencia desde el estallido de una guerra civil entre facciones armadas a principios de los años noventa. La organización terrorista Al Shabab, que juró lealtad a Al Qaeda, ha estado realizando numerosos ataques en todo el país en un intento de imponer una versión radical de la ley islámica.

Update Dalsan reporters reported a car filled with explosives was detonated at a security checkpoint near National Theater in #Mogadishu

At least 6 people were killed and more than 13 others injured pic.twitter.com/EqwPiwyqGb

— Radio Dalsan (@DalsanFM) 22 de diciembre de 2018