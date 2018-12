Más de 10 lesionados tras sismo de 5.1 grados en ciudad de Italia

Sismo de 5.1 grados de magnitud se registró este miércoles en la isla italiana de Sicilia cerca del volcán Etna, el más activo de Europa, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).

El temblor se registró a las 02:19 UTC, frente a la costa de la localidad de Acitrezza, cerca de la ciudad de Catania, Italia. El epicentro del movimiento telúrico se ha ubicado a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con medios locales, al menos 10 personas han resultado heridas y varias construcciones han resultado con daños estructurales. Los lesionados fueron trasladados en ambulancia hacia centros asistenciales, mientras que otras 18 personas se presentaron por su propio medio en diferentes hospitales con heridas leves o ataques de pánico.

El despertar del Etna ha provocado que el volcán Stromboli, situado en la pequeña isla homónima y con el que está interconectado, haya vuelto a rugir.

Crolli in alcune frazioni per il #Terremoto a #Catania . pic.twitter.com/J0VnXE4eap

Major damage in Catania, Sicily after the very shallow magnitude 4.9 earthquake this morning, Dec 26! Report: Aci Sant’Antonio e Zafferana pic.twitter.com/8VoAXhI9Ey

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 26 de diciembre de 2018