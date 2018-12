Donald Trump: “Vamos a cortar toda la ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que cortará toda la ayuda que reciben El Salvador, Honduras y Guatemala.

Por medio de un tweet, Trump afirmó que cortará la ayuda por completo para estos tres países porque no fueron capaces de impedir que personas dejaran su país y llegaran ilegalmente a Estados Unidos.

Trump añadió que tuvo que poner en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares, además de obligarlos a cerrar las fronteras.

El presidente de Estados Unidos asegura que se ha corrido un rumor que “una nueva caravana de migrantes se está formando en Honduras” y las autoridades de ese país no están haciendo nada para detenerlos. Aseguró que “los tres países solo se han aprovechado de los Estados Unidos durante años”.

…..Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries – taking advantage of U.S. for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018