Adolescente se suicida después de matar accidentalmente a su amigo en Estados Unidos

El pasado 31 de diciembre, un adolescente de 15 años de edad, se suicidó luego que por accidente matara a su amigo, en la ciudad de Lawrenceville, un suburbio de Atlanta, Estados Unidos.

Según confirmaron fuentes oficiales, el adolescente Devin Hodges, les mostraba a sus amigos una pistola en un pequeño cobertizo improvisado en dicha ciudad, mientras filmaban la escena en un video de SnapChat. Entonces, accidentalmente, se disparó el arma.

La bala alcanzó a su amigo Chad Carless, de 17 años de edad, mientras que los otros adolescentes que presenciaron el hecho salieron corriendo del lugar.

Hodges, por su parte, se quedó en el lugar y llamó al 911. Pero Carless murió antes de que llegara la Policía, de acuerdo al reporte.

Cuando los policías llegaron al lugar, vieron corriendo a Hodges entre las casas cercanas a la escena de muerte, y luego se suicidó con la misma pistola.

Por ahora no hay claridad sobre quién era el propietario del arma, ni cómo llegó a las manos de Hodges.

Devin Hodges and Chad Carless: A 15-year-old Teenager Commits Suicide After Accidentally Shooting Friend To Death https://t.co/9kZU3gVymS pic.twitter.com/fJamB18muA

— infowe (@infowe) 3 de enero de 2019