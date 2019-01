Rescatan animales de un restaurante de Acajutla, Sonsonate

Seis animales fueron rescatados el pasado miércoles 9 de enero en un restaurante ubicado en el Cantón Metalío, municipio de Acajutla, en Sonsonate.

En el operativo participaron técnicos de la Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y agentes de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el sitio se encontraron tres tortugas de tierra de diferentes especies (una de bosque, un candado y una chamarro), una iguana verde, un mapache joven y un mono araña adulto, quien llegó al lugar luego que el propietario de un circo lo abandonara, el pasado 31 de diciembre.

Los animales que se encontraban en el restaurante permanecían en pésimas condiciones. Encadenados, con poca comida y mucha basura.

La propietaria del lugar, dentificada como Xenia L., no fue capturada ya que no presentó resistencia al decomiso a pesar que no contaba con los permisos correspondientes para tener esas especies, según explicó el MARN.

Posterior al decomiso, las especies fueron llevadas a la clínica veterinaria del MARN y luego su respectiva liberación.

El mapache no presentó ningún tipo de padecimiento.

La iguana, se mantendrá bajo cuidado pues la encontraron sin garras en sus patas ya que estas fueron arrancadas, lo cual dificultaría su supervivencia en áreas donde se vea amenazada por depredadores.

El mono araña presentó indicios de desnutrición, ya que dentro de la alimentación se le proporcionaba plátano frito y leche, por lo cual se procederá al control de una dieta adecuada y a desparasitación para ser trasladado a un resguardo de vida silvestre.

Las tortugas se encontraban estables, por lo que fueron liberadas ayer mismo en un área que garantizará su pleno desarrollo.

El decomiso se efectuó gracias a la denuncia ciudadana que alertó sobre las malas condiciones en que habitaban estas especies. El MARN hizo un llamado a respetar la vida silvestre y a no poner en cautiverio a estas especies sobre todo si no se requiere con espacios y cuidados necesarios para un nivel de vida óptimo.