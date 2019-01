Acribillan a balazos a un hombre en colonia La Pradera de San Miguel

Un joven fue asesinado durante la noche del jueves en la colonia La Pradera del municipio de San Miguel, al oriente del país.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), cerca de las 8:00 de la noche fueron alertados que en la zona se habían escuchado una serie de disparos y al verificar encontraron a una persona de genero masculino fallecido.

Iniciada la investigación, autoridades dijeron que efectivamente el cadáver presentaba varias lesiones provocadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, pero que en la escena se debían recabar mas datos para dar los hechores.

Se identificó al fallecido como Ulises Alexánder Pérez Quintanilla, de 28 años de edad. Su cuerpo fue ubicado en polígono A del segundo pasaje de dicha colonia.

A pesar que procesaron la escena, autoridades no revelaron una hipótesis sobre el crimen pero no descartaron que miembros de pandillas estén involucrados. No se reportaron vinculación del fallecido con miembros de estructuras criminales.