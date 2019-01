Acribillan a balazos a un vendedor del mercado municipal de Apopa

Una serie de disparos alertaron esta tarde a pobladores del municipio de Apopa, según reportaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuando verificaron la alerta, que en el mercado municipal de Apopa se habían escuchado disparos, autoridades confirmaron que se trataba de una escena de homicidio.

En la avenida Quirino Chávez, frente al edificio del mercado municipal, autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre y con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al investigar, las autoridades dijeron que se trataba del asesinato de un hombre que se dedicaba a vender en la zona, a quien solo identificaron como “El Hermano”, sobrenombre por el cual era conocido en el sector.

Por el momento las autoridades aún no brindan mayor información sobre el móvil del hecho, pero no descartan que el crimen haya sido perpetrado por el no pago de renta (impuesta por pandillas) o que el sujeto haya estado relacionado con miembros de estructuras criminales.