Ataque suicida acabó con la vida de una empleada de Dunkin Donuts en Estados Unidos

Un tiroteo se registró este viernes al interior de un establecimiento de Dunkin Donuts situado al oeste de Houston, Texas.

El ataque dejó dos muertos, un hombre que se suicidó luego de asesinara su novia, según informaron medios locales.

La investigación de las autoridades han revelado que el hombre entró al lugar donde trabajaba su novia, la ubicó y le disparó hasta matarla. Después se suicidó.

La Policía reveló que la pareja ya tenía antecedentes por violencia domestica. Pero hasta el momento se desconocen mayores detalles y lo que motivó al hombre a cometer este crimen.

HPD homicide investigators are en route to a scene where two people are confirmed deceased at 5800 Memorial. The incident was resported as a shooting at 11:55 a.m. today. No other information at this time, the investigation is ongoing. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) 15 de febrero de 2019